Prendre un goûter, un petit plaisir bien utile

Les journées sont rythmées par les repas. "Petit déjeuner, dîner et souper est la norme depuis le début du XXème siècle", explique Amandine Rochedy. "Mais dans les faits, il y a des petits repas, moins institutionnalisés et plus libres", continue le docteur en sociologie. Ils varient en fonction du contexte social, des personnes avec qui ils sont partagés... Bref, il n'y a pas d'universalité de la collation.