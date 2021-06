Pourquoi le halloumi va détrôner la mozzarella cet été ?

Le halloumi risque bien de voler la vedette à la mozza cet été. Apprécié chez les vegans comme alternative à la viande, le fromage chypriote commence aussi à séduire les autres. Le début de la gloire ?

Un fromage chypriote, qui va d’ailleurs être reconnu AOP par l’UE, est sur le point de mettre KO la boule italienne. Ok, on l’aime passionnément cette boule réconfortante. Pendant le confinement, sa consommation a augmenté de 21,2% (selon une étude FranceAgri-Mer-Kantar). Sauf que les puristes sont tatillons : "Quoi ? T’as pas pris du lait de bufflonne ?". Et qu’à moins d’avoir une épicerie chic italienne à portée de pâté de maison, on se laisse facilement avoir par des ersatz industriels fades de ce qui fait pourtant la fierté des habitants de la botte. Bref, la mozza, on en a raz la tomate.