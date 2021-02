Pourquoi l'huile glisse-t-elle sur les côtés de la poêle ?

En voyant l’huile partir sur les côtés, beaucoup se sont déjà demandé si leur poêle était bombée. Si c’est parfois le cas (regardez votre poêle, vous le verrez rapidement), il y a cependant une autre explication à ce phénomène : la convection thermocapillaire.

Ce sont des chercheurs de l’Académie des sciences en République tchèque qui se sont posé cette question (probablement en voulant se faire cuire un œuf au plat) avant d’y répondre. Ils ont mis de l’huile de tournesol dans une poêle et analysé son comportement en fonction de la température.

On vous épargne les explications très scientifiques mais les chercheurs ont pu observer durant leur expérience un type de convection connu sous le nom de convection thermocapillaire, qui étire le film d’huile. A un certain niveau de température, le film va se rompre et envoyer l’huile sur les côtés.

Afin d’empêcher ce phénomène, ils proposent plusieurs options :

augmentation de l’épaisseur du film d’huile

chauffage plus modéré

mouillage complet de la surface de la casserole avec de l’huile (mais ça risque de faire trop d'huile)

utilisation d’une casserole à fond (plus) épais

agitation régulière des aliments pendant la cuisson (afin de répartir l'huile)

Vous voilà bien avancé maintenant !