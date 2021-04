Pour ranger votre frigo comme Kim Kardashian, passez à la méthode "home edit".

Si leur technique fait un malheur, c'est qu'elle est hyper esthétique et s'applique jusque dans votre frigo. La raison ? Chaque aliment est rangé par type et couleur dans son petit bac avec son étiquette de rangement. Il n'en fallait pas plus pour affoler les "rangeurs" du monde entier.

On connaissait déjà l'immanquable Marie Kondō . Cette Japonaise a élevé le rangement au rang d'art et de philosophie de vie. Sa technique quasiment méditative de pliage a séduit des millions de bordéliques, enfin convaincus que leur vie - et le rangement de leur intérieur - n'était pas foutus.

Désencombrez, nettoyez, harmonisez

Les fans de rangement connaissent le premier pas : le désencombrement. Exit, les sauces à moitié ouvertes et consommées, la pauvre carotte toute fripée oubliée dans un coin.

Après avoir fait place nette, on désinfecte. On sort les bacs, les plaques et on frotte de fond en comble.

Ensuite, et ça devient plus amusant, on divise en catégories : les yaourts avec les yaourts, les pommes avec les pommes et ainsi de suite.

On s'arme de patience et de bacs transparents dans lesquels on place les aliments. Est-il besoin de préciser qu'il faut les aligner, empiler et juxtaposer avec harmonie ?

Et attention, pas de jaloux, on utilise le même principe dans son cellier. A noter que c'est l'unicité des bacs qui fait la beauté de cette méthode de rangement.