Pomme ou gingembre, lequel est le plus aphrodisiaque ?

Comment parler d'aliments aphrodisiaques sans aborder l'incontournable racine venue d'Asie : le gingembre ? Utilisé depuis plus de 4.000 ans en Inde et Asie, le "shringavera" ("en forme du bois du cerf") est sans doute l'aliment le plus connu pour ses présumés effets sur le désir.

Au risque de briser un mythe, la science n'a pas reconnu ses effets aphrodisiaques.

Cependant, ne boudez pas cet aliment riche en bienfaits. Car s'il n'alimente pas le désir, il joue sur les capacités reproductives de l'homme. Avec ses vertus antioxydantes, la racine aide votre corps à lutter contre les maladies chroniques. Elle protège l'ADN des spermatozoïdes, et donc leur qualité.