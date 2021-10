Pimpez votre raclette avant l'hiver !

Amandine, ratte, Charlotte... On a chacun notre variété de pommes de terre préférée pour faire couler le fromage à raclette. Mais avez-vous pensé à la patate douce ?

Il suffit de faire rôtir la racine au four à 200°C. On la découpe en deux et on fait couler le fromage sur la chair orangée le moment venu.

La marque RicheMonts ajoute une douce saveur estivale dans cette association en saupoudrant la préparation d'un peu de thym.