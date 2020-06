Pierre Marcolini va réaliser des confitures imaginées par des stars du cinéma

Carole Bouquet, Claude Lelouch ou encore Elsa Zylberstein ont accepté de partager leur plus gourmand souvenir d'enfance pour le traduire en confiture avec l'aide de Pierre Marcolini. Un projet solidaire impulsé par l'humoriste Stéphane De Groodt, pour l'association Rêve de Cinéma.

Nom de code de la gamme : ConfiNure . Les pots ont été réalisés artisanalement dans l'atelier bruxellois du grand chef chocolatier et ce, à partir de produits bio.

"Rêve de Cinéma" pour les enfants malades ou handicapés

L'humoriste à la plume acérée écrit : "En ces jours de déconfinement pour la plupart d'entre nous, il y a ces enfants malades ou handicapés qui poursuivront le leur sans espoir de véritable retour à la vie normale. Enfermés à l'année dans leur chambre d'hôpital, ils doivent leur sourire à leur famille et leurs amis mais aussi à la grâce de ces soignants et soignantes qui s'affairent à leur chevet. C'est à ces enfants que je pense lorsque je m'apprête à lancer cette gamme de confiture, de confiNure donc,... et particulièrement à l'association Rêve de Cinéma qui sera la bénéficiaire de ce projet".

L'association permet de projeter des films dans les hôpitaux et d'inviter des acteurs à présenter leurs films à un public qui n'a malheureusement pas l'opportunité de connaître l'ambiance d'une salle obscure.