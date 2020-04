Pénurie de farine : comment la remplacer ?

La fécule de maïs

Le plus simple pour remplacer la farine consiste à vous rabattre sur la fécule de maïs, type maïzena. S'il vous en reste dans les placards, elle allège délicieusement les préparations, comme les gâteaux au chocolat. On peut même préparer une sauce béchamel allégée avec de la maïzena. Dans la majorité des cas, on peut remplacer la même proportion de farine par la fécule de maïs. Et rien n'empêche de rationner votre dernier paquet de farine en procédant à un moitié-moitié.