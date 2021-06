Pastis : comment un apéritif vieillot est devenu un incontournable des terrasses branchées

Depuis quelques années, le pastis s’impose dans les apéros branchés de la Capitale, et même jusqu’à New York. Comment un apéritif du Sud, aux cigales et à la Provence s’est retrouvé catapulté en top de l’apéro bobo ? C’est le fabuleux destin du pastis.

"Un petit jaune s’il vous plaît !" Alors que nous nous étions tout juste habitués au spritz – qui lui-même avait détrôné le mojito qui, déjà, avait supplanté le gin to' – voilà que le Pastis est devenu le "must drink" des terrasses branchées. Un destin surprenant pour cet alcool, un peu ringard avouons-le. Il se déguste maintenant en cocktail et en Stan Smith et on en fait même dans notre plat pays. Mais que s’est-il passé ?