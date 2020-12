Où trouver les ingrédients pour cuisiner un bon repas de fêtes en région Liègeoise ?

Le point ferme est une coopérative de plus de 40 producteurs liégeois et un outil de distribution. Vous faites vos courses en ligne et récupérez votre commande dans un point relais près de chez vous. Vos produits sont de qualité et ils arrivent directement du champ à votre porte.

Il existe un large choix de viande, légumes, fromages et même de biscuits, confitures et bières. Pourquoi ne pas vous laisser tenter par un rôti de biche ou de chevreuil pour Noël ? Condroz Gibier ou la ferme de Libomont proposent leurs viandes de qualité. On agrémente cela de légumes du jardin d’Antan. Si vous êtes plutôt raclette à Noël, la ferme du Bel’Ozo vous propose son plateau de fromage. Il y a de quoi faire !