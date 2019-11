Où découvrir la cuisine de Jean Imbert, chef de l'année GQ?

En 2015, le chef médiatique s'est associé au boulanger Eric Kayser pour lancer une formule de bons petits plats et de salades à déguster dans des bols entièrement consommables . C'est en effet un pain brioché qui a été mis au point pour contenir les recettes du chef, devenues incontournables sur les plateformes de livraison, comme cette revisite de la bolognaise avec bœuf, tomate et caviar d'aubergine.

Dans le registre "select" de Jean Imbert, il faut se rendre dans le quartier de Pigalle et oser pousser la porte du club privé Blanche pour s'attabler au restaurant branché B.B Le restaurant par Jean Imbert. Le chef y a dressé une offre de salades, d'assiettes à partager et de compositions bistronomiques. Jean Imbert y met en scène les saisons et les producteurs locaux.

Swan, Miami et Encore, New York

C'est le projet qui a popularisé l'amitié de Jean Imbert avec Pharrell Williams. Tous deux se sont associés en 2018 pour ouvrir le restaurant Swan, à Miami, dans un cadre très branché où l'envie du chef de préférer les produits de saison reste de mise. La carte s'articule autour des ingrédients d'une ferme bio située non loin. Le restaurant est un des éléments du concept propulsé par l'artiste américain et l'homme d'affaires David Grutman, où sont réunis bars à cocktails, carré VIP privatisables et cabines de DJ. S'en suit un mois plus tard l'ouverture de la table Encore à New York, baptisée en hommage au titre "Encore" de Jay-Z, entonné à plusieurs reprises lors d'un concert pour lequel Jean Imbert avait été engagé pour cuisiner.