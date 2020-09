On ne brasse pas seulement le houblon, on le mange aussi !

En glace

C'est l'un des desserts iconiques de Jessica Préalpato, désignée meilleure pâtissière du monde en 2019. La cheffe du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée a démontré que l'on pouvait utiliser le houblon et sa fleur pour apporter des notes d'amertume à une crème glacée.

Et si on ne trouve pas de houblon, on peut opter pour de la liqueur de houblon pour aromatiser le lait et la crème afin de préparer une crème anglaise, à passer au congélateur. Il faudra ensuite fouetter la préparation glacée au moins trois fois (si l'on a n'a pas de sorbetière) pour monter la crème : on fouette, on passe au congélateur, on fouette, on passe au congélateur et ainsi de suite...