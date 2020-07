On mange mieux à Oaxaca, au Mexique, qu'à Paris

Lorsque la crise sanitaire sera derrière nous et que les voyageurs oseront (et pourront) de nouveau traverser les frontières facilement, combien d'entre eux choisiront le Mexique ?

Mexique et Italie en tête de la liste des meilleures destinations "food"

Direction Oaxaca, à 6h de route au sud de Mexico, pour saliver autour des délices de la première destination de ce palmarès, concocté par les lecteurs de "Travel + Leisure". Les votes ont été bouclés à temps avant la propagation du coronavirus aux Etats-Unis et les premières mesures de confinement début mars. Chacun a partagé son expérience en attribuant une note. C'est une moyenne qui permet ensuite de départager les destinations.

Si Oaxaca est un must pour qui aime la bonne chère, grâce entre autres à son typique marché où l'on trouve une profusion d'épices, de chocolat et de produits tous plus odorants les uns que les autres, d'autres destinations mexicaines doivent composer un itinéraire : San Miguel de Allende (10e) et la capitale Mexico (17e).

Ce classement, qui vaut pour référence mondiale, célèbre aussi la cuisine italienne en présentant plusieurs destinations transalpines en haut de la liste, telles que Florence (5e), Rome (6e) et Bologne (15e). La France, quant à elle, est représentée par Paris, qui doit se contenter d'une douzième position, Lyon (14e) et Aix-en-Provence (18e).