On a testé : un Noël 100% surgelés avec Picard pour 12 euros par personne

Et si on passait un réveillon sans devoir être en cuisine pendant des heures ? C’est ce qu’on a testé (il n’est jamais trop tôt pour passer un faux Noël) avec les produits proposés par Picard cette année.

Cela fait quelques années déjà que dans ma famille, on est passé du Noël hyper préparé avec des grands plats qui demandent des jours de cuisine à un réveillon qui permet à tout le monde de profiter de la soirée. On commande chez le traiteur un plat pour chacun (parce que Noël c’est le bonheur, et le bonheur c’est de manger ce qu’on préfère et qui n’est peut-être pas au goût des autres) et pour le reste, on va chez Picard (comme de nombreuses familles Bruxelloises depuis que l’enseigne s’est installée).

Cette année, on a décidé de tenter la version full Picard qui propose des plats beaux (et bons, sinon c’est un peu nul) pour des prix raisonnables (plus raisonnables que le traiteur en tout cas). On vous emmène dans notre Noël parfait pour 8 personnes (après, les goûts et les couleurs…) !