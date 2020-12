Objectif survie pour les grands restaurants en Europe

Institution madrilène connue pour ses pommes de terre soufflées, le Zalacain n'a pas survécu à la pandémie, illustration d'une haute gastronomie qui souffre partout en Europe et fait tout pour éviter le pire.

"On a fait l'impossible" mais cela n'a pas suffi, déplore Carmen Gonzalez, directrice du Zalacain. Premier restaurant à avoir obtenu trois étoiles Michelin en Espagne avant de les perdre en 2015, le restaurant a définitivement éteint ses fourneaux en novembre après près d'un demi-siècle d'existence.

Une issue similaire à celle d'autres grands restaurants en Europe comme les deux étoiles The Greenhouse et The Ledbury à Londres qui ont fermé en juin après le premier confinement.