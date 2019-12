Noël: 6 champagnes rosés pour un repas haut en couleur.

Affublé d'une palette aromatique riche de variations , l'élixir est loin d'être un choix de second plan. Balayez vos a priori sur le rosé et osez la couleur à Noël avec ces étiquettes.

Une valeur sûre pour la maison, qui a eu l'idée de mettre au point un champagne rosé dès 1968 . Une nouvelle édition adoptant un look zèbre vient confirmer la maîtrise de la griffe dans l'art de surprendre avec des coffrets modernes et insolites.

1522 comme la date anniversaire de la famille Philipponnat en terre champenoise, lorsque Apvril le Philipponnat était propriétaire des vignes du lieu-dit "Le Léon", situé entre Aÿ et Dizy. Preuve que la couleur rosé est loin d'être une alternative, la maison de champagne lui consacre l'une de ses cuvées prestige . On y trouve le fruit du Mareuil rouge, classé en premier cru. 60% de pinot noir en provenance de cette fameuse parcelle de "Léon" auront de quoi rendre nostalgiques les œnophiles.

Le champagne rosé, une mode des temps modernes? Pas si sûr. La maison Taittinger en servait déjà au 18e siècle à la cour des rois de France. Réservée uniquement aux meilleures années , la cuvée est la plus rare dans la production Taittinger. Elle se compose à 70% de pinot noir issus de grands crus de la Montagne de Reims et à 30% de chardonnay en provenance de la Côte des Blancs. Un rosé de gastronomie donc, à servir lors du repas de Noël ou à offrir à ceux qui abritent une cave chez eux. Ce vin présente en effet un potentiel de garde qui laisse présager une belle gourmandise à ceux qui sauront patienter.

Champagne Legret & Fils, rosé de saignée

Déguster un champagne millésimé pour donner du caractère à son repas, ou opter pour le travail d'une seule parcelle. Voilà une deuxième option pour offrir une dégustation incarnée lors des fêtes de fin d'année. Parce qu'on peut aussi réaliser un champagne rosé avec un seul et même cru, ici en l'occurrence la parcelle des Graviers, située dans les Coteaux du Morin et du Sézannais. Un élixir d'autant plus original que seul le pinot meunier est utilisé pour son élaboration. D'habitude, ce type de cépage est utilisé pour escorter et mettre en valeur chardonnay et pinot noir. La pureté du jus est qui plus est mise en relief par l'absence de dosage.

Prix : €

Légende: € = moins de 100; €€ = de 100 à 200€; €€€ = plus de 200€