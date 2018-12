Noël: 6 champagnes pour des fêtes originales

Amazone de Palmer & Co

Les champagnes non millésimes sont composés avec la récolte de l'année, additionnée à ce que l'on désigne le "vin de réserve". Un élixir que les vignerons gardent précieusement "de côté" pour assurer la complexité aromatique de leur vin, année après année. Si le vin de réserve est un outil de travail pour la plupart des chefs de cave, la maison Palmer & Co a quant à elle osé mettre en évidence le potentiel de cet "ingrédient" toujours relégué au second plan. La totalité de sa cuvée "Amazone" est ainsi composé par des vins de réserve, émanant des plus belles années et issus de Grands et Premiers Crus. Côté assemblage, le flacon présente chardonnay et pinot noir à parité. Le remuage est réalisé manuellement tandis que le vieillissement est effectué durant plus de dix années sur lies.

