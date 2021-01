New York Times Cooking, l'application cuisine qui cartonne.

L'année 2020 aura eu un impact indéniable sur nos habitudes alimentaires. Notre présence continuelle au domicile nous a poussé à passer plus de temps derrière les fourneaux, où nous nous sommes essayés à la fermentation ou au banana bread. Un engouement pour les plats maison dont a grandement profité New York Times Cooking.

Le site cuisine du journal compte 600.000 abonnés payants

Six ans plus tard, c'est mission accomplie. New York Times Cooking comptait près de 600.000 abonnés payants au troisième semestre de 2020.

Sur l'ensemble de l'année, la plateforme a attiré 113 millions de gastronomes grâce à son riche catalogue de recettes et guides culinaires, une augmentation de 40% par rapport à 2019.

"'NYT Cooking' est devenue la seule source dont les cuisiniers amateurs ont besoin pour découvrir de bonnes recettes et du journalisme culinaire de qualité. Les recettes, les conseils et l'inspiration de Cooking surprennent et ravissent nos abonnés avec tout ce dont ils ont besoin : un petit déjeuner en 10 minutes, des idées de plats à faire avec les restes et plus encore. Nous savons que nos utilisateurs sont en quête d'inspiration pour rendre le quotidien moins ordinaire et la cuisine peut les y aider", affirme Amanda Rottier, directrice générale de NYT Cooking.

Bien que New York Times Cooking ait adopté un modèle payant dès 2017, le quotidien américain a momentanément supprimé le paywall des recettes de sa collection "What To Cook" durant la pandémie. Un geste commercial qui fait sens pour Sam Sifton, le rédacteur en chef des pages gastronomiques du New York Times. "Quand la vie est difficile, quand les nouvelles sont mauvaises, quand des choses terribles se produisent, nos chiffres augmentent. Une attaque terroriste ? Faites un ragoût de bœuf. Je ne suis pas cynique. C'est dans la nature humaine de vouloir faire son nid et de cuisiner des mets délicieux quand l'actualité nous effraie", a-t-il expliqué au magazine spécialisé Digiday.