Netflix: "Chef's Table" s'offre Albert Adria et une sixième saison

Le programme de cuisine phare de Netflix invitera le chef Albert Adria, frère cadet du grand Ferran Adria, à étayer sa démarche culinaire dans une cinquième saison attendue dès le 28 septembre. Les "food addicts" se réjouiront de savoir qu'une sixième saison est assurée pour 2019.

On connaît les quatre chefs qui bénéficieront d'autant d'épisodes dans la cinquième saison de "Chef's Table". A l'instar des précédents volets de la série culinaire, le programme de David Gelb proposera un aperçu géographique très varié en matière de philosophie gastronomique.

Le programme osera prendre une tournure politique avec son épisode de lancement consacré à la cheffe mexicaine Cristina Martinez, qui tient un restaurant à Philadelphie, aux Etats-Unis. La cuisinière est célèbre pour avoir pris position en faveur des droits des travailleurs sans papiers, un statut qu'elle a elle-même connu.

"Chef's Table" s'envolera ensuite vers Bangkok, en Thaïlande, pour rencontrer la cheffe Bo Songvisava, qui tient la 37ème place dans la liste des cinquante meilleurs restaurants du continent asiatique, avec sa table "Bo.Lan". Ce nouveau tour culinaire sera bouclé à Istanbul, en Turquie, avec le chef Musa Dağdeviren.

Alors qu'Amazon Prime Video a diffusé cet été des images exclusives de l'histoire du restaurant espagnol "El Bulli" géré par Ferran Adria, considéré comme la table la plus révolutionnaire des années 90, Netflix proposera un focus sur le frère de ce grand chef: Albert Adria. Le cadet a participé à la légende catalane et est devenu un véritable chef businessman, en lançant de multiples restaurants. On découvrira notamment des images de sa dernière table mystérieuse, baptisée "Enigma".

Pour la sixième saison attendue en 2019, "Chef's Table" invitera, entre autres, le boucher italien star Dario Cecchini.