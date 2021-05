Nestlé à l'assaut des produits végétariens avec une nouvelle marque de lait végétal.

Appelée Wunda, cette nouvelle marque de lait végétal doit d'abord être lancée en France, aux Pays Bas et au Portugal avant de faire son arrivée sur d'autres marchés en Europe, a indiqué le groupe suisse, sans donner de détails sur le calendrier de lancement.

Après les burgers végétariens, saucisses sans viande et thon végétal, Nestlé se renforce à nouveau sur ce segment en pleine croissance en créant une nouvelle marque de lait végétal.

Enfin un lait végétal multi-usages ?

Ce lait végétal à base de protéines de pois obtenues en séchant et en broyant des pois en farine doit également être lancé dans une version non sucrée et une au chocolat.

Il pourra être utilisé aussi bien avec des céréales que pour agrémenter un café ou encore faire de la pâtisserie

Nestlé précise que ce n'est pas le cas de tous les laits végétaux à base de céréales, noix, amandes ou pois, qui ont souvent un goût spécifique qui ne se prête pas à tous les usages.