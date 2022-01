Ne jetez plus vos épluchures de citron : 10 idées pour les recycler

Conserver le zeste de citron pour plus tard : vous venez de presser un citron non traité ? Pensez à garder le zeste pour vos futures préparations culinaires, sucrées ou salées. Si vous n’en avez pas besoin tout de suite, vous pouvez même le congeler .

Fabriquer un produit nettoyant pour la maison : réutilisez la peau du citron pour fabriquer votre nettoie-tout écologique et zéro déchet. Il suffit de faire tremper vos écorces de citron avec du vinaigre blanc durant deux semaines dans un bocal fermé. Filtrez ensuite le liquide et ajoutez la même quantité d’eau. Ce produit d’entretien super efficace dégraissera et désinfectera toutes vos surfaces.