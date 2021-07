Minus Farm, des insectes comestibles pour une alimentation durable

Virginie Mixte, fondatrice de Minus Farm, a installé sa ferme à insectes chez elle dans une pièce de 10 m² seulement. Cette ferme du futur permet d'élever des vers de farine comestibles de différentes variétés et à des stades d'évolution divers.

L'indice de consommation des insectes est élevé grâce à leur apport en protéines de haute qualité, en vitamines et en acides aminés. Ainsi les grillons ont besoin de 6 fois moins de nourriture que les bovins, 4 fois moins que les moutons et 2 fois moins que les porcs et poulets pour produire la même quantité de protéines selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture).

Un différentiel suffisamment impressionnant pour remettre en question nos habitudes alimentaires, même si l'idée n'est pas de remplacer la consommation d'un type de viande par un autre mais bien de repenser plus globalement cette consommation de protéines animales.