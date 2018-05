Mariage princier : le dessert de tous les superlatifs

Il aura fallu notamment 200 citrons d'Amalfi et 500 oeufs bios pour réaliser le gâteau que dégusteront la famille royale et ses nombreux convives ce week-end à l'occasion des noces du Prince Harry et de Meghan Markle.

On a découvert vendredi matin la chef pâtissière américaine Claire Ptak, de la Violet Bakery de Londres, en train de réaliser le glaçage du gâteau sur un post Twitter du Palais de Kensington. Ce glaçage est l'une des nombreuses étapes de réalisation de cet étonnant dessert composé de quatre couches, aux arômes de citron et fleurs de sureau qui visent à rappeler les saveurs du printemps.

Derrière la chef, on aperçoit des citrons et des roses blanches qui pourraient bien servir de décoration pour ce gâteau que l'on découvrira au Château de Windsor samedi matin.

Côté recette, cette pièce montée est composée de plusieurs génoises au citron d'Amalfi et au sirop de fleurs de sureau et recouvert de crème de meringue suisse.

"Alors que la crème au beurre est sucrée, la crème au citron est très acide, il se produit donc une réaction très intéressante lorsque l'on croque dedans", a expliqué la chef, qui espère que l'équilibre des arômes sera parfait.

La mariée, Meghan Markle, avait rencontré la chef californienne à l'occasion d'un entretien qu'elle avait organisé pour le blog de la future princesse (TheTig.com, qui n'existe plus).

Claire Ptak a précédemment travaillé pour la légendaire Alice Waters Chez Panisse à Berkeley (Californie) avant de déménager à Londres pour inaugurer sa pâtisserie Violet Bakery en 2010 qui propose des gâteaux réalisés à partir d'ingrédients de saison, frais et bios.

Voici quelques chiffres concernant ce dessert de tous les superlatifs:

200 citrons d'Amalfi

500 oeufs bios du Suffolk

20kg de beurre

20kg de farine

20kg de sucre

10 bouteilles de Sandringham Elderflower Cordial