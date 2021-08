Les vertus de l’estragon, un aromate antioxydant

L’estragon est une plante herbacée et touffue originaire des steppes d’Asie Centrale et fait partie de la famille des Astéracées. On l’appelle le petit dragon en raison de son nom latin "dracunculus", comme nous l’apprend marieclaire.fr.

Il aime les sols peu humides et les climats pas trop froids (pas trop le climat belge…). Il pousse généreusement dans les potagers et permet même d’éloigner les indésirables, selon estragon.be. Il lui faut deux mois et demi avant d’être récolté entre juillet et octobre.

En plus du simple plaisir gustatif, cette plante aromatique présente plusieurs vertus, découvrons cela !