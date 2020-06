Les spots culinaires les plus abordables d'Europe pointés dans un nouveau classement

La France peut se consoler de la rétrogradation d'Alain Passard (l'Arpège) dans le classement des meilleurs restaurants d'Europe Opinionated About Dining, qui le positionne à la 18e place (contre 7ème en 2019). Elle est une destination de choix pour s'offrir des pauses salées et sucrées à bon rapport qualité/prix. Alors que la publication actualise son palmarès dédié aux meilleures tables du vieux continent sur la base des avis de 6.000 votants, elle lance un tout nouveau hit-parade culinaire réservé aux établissements à prix abordables.

Le classement opinionated About Dining (OAD), initié par le bloggeur et influenceur culinaire Steve Plotnicki, ne compile plus seulement les meilleurs restaurants mais propose désormais un répertoire de bonnes adresses pour bien manger sans se ruiner.

Les bonnes adresses où se régaler sans casser sa tirelire

Il s'agit surtout de repérer les bonnes adresses où l'on est sûr de réaliser une découverte culinaire sans s'astreindre à dépenser le même budget qu'impose une sortie dans un restaurant gastronomique.

Ce sont en fait tous ces spots recommandés par les foodies, en dehors d'une table. Voilà pourquoi tous les styles sont mélangés.

Le salon de thé parisien du grand pâtissier et chocolatier Jacques Genin est ainsi la première adresse tricolore citée (6e), devant la boulangerie de Christophe Vasseur Du Pain et des Idées (18e), l'As du Fallafel qui est une institution de la rue des Rosiers à Paris (28e), ou encore la boutique l'Eclair de Génie de Christophe Adam (36e) et la boulangerie/pâtisserie Blé Sucré de Fabrice Le Bourdat dans le XIIe arrondissement de Paris (38e). La candelaria est pour sa part le seul repaire à cocktails français cité dans ce nouveau palmarès (60e). On notera que toutes ces adresses sont parisiennes, et qu'aucune ne se situe en régions...

Ce classement est aussi un bon départ pour se constituer une liste d'adresses à tester en Europe,notamment en Italie, au Danemark et au Royaume-Uni, qui constituent la grande majorité des établissements félicités. Il est disponible ici : 2020 Europe Cheap Eats.

Le classement des meilleurs restaurants d'Europe est disponible à cette adresse : 2020 Europe Top 100+