Les smoothies anti-gueule de bois qui vous sauveront la vie

Les lendemains de fêtes, prévues ou improvisées, sont parfois difficiles : on a la gueule de bois, on est au bout de sa vie et ça peut durer un jour, une nuit ou plus selon affinités et selon ce que l’on a ingurgité. La gueule de bois apparaît souvent 6 à 8 heures après notre surconsommation d’alcool et nous met au fond du trou quand le taux d’alcool dans notre sang redescend à zéro, tout comme nous !

Pour les adeptes bons vivants, il est des astuces qu’ils maîtrisent déjà à la perfection pour atténuer ou se prémunir de ces petits désagréments. On partageait d’ailleurs avec vous, tant nous sommes compatissants, le remède Mexicain infaillible dans le genre : le menudo. Il faut avoir les tripes bien accrochées car oui, il est bien question de tripes.

Quand on sait que l’on passerait en moyenne 1066 jours de notre vie avec la gueule de bois, c’est presque une urgence sanitaire de s’épancher sur la question et de trouver les remèdes à ces lendemains de veille.

Les smoothies font partie du menu pour prévenir ou atténuer les désagréments de la gueule de bois. Petit focus sur ces remèdes qui vous seront de tout grand secours pour vos soirées trop arrosées.