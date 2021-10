Les secrets d'un cordon bleu réussi !

Le cordon bleu, ce n'est rien de plus qu'une escalope de viande préalablement aplatie dans laquelle on insère du jambon et du fromage et que l'on roule dans une panure pour apporter le croustillant nécessaire à la recette. Voilà pour la théorie.

Dans la pratique, ce marqueur de la nourriture industrielle - qui désigne pourtant aussi les talentueux chefs en herbe - demande quelques essais avant d'obtenir un résultat coulant-croustillant.