Les Relais routiers, l'autre halte culinaire pour des vacances authentiques cet été.

Ils n'affichent pas plus de 15 euros un menu complet avec entrée, plat et dessert. Si leur offre est attractive, les Relais Routiers sont aussi un moyen de se connecter à la cuisine de terroir et d'oser les rencontres conviviales sur la route des vacances. Un guide leur est même consacré et recense tous ceux qui honorent le "fait maison".

Puisque l'été 2020 est le millésime de la redécouverte des régions françaises, c'est le moment de se défaire des clichés et de s'offrir une nouvelle expérience culinaire : déjeuner dans un Relais Routier. Ces établissements qui ne paient pas de mine, situés sur le bord des routes, sont bien sûr l'apanage des professionnels de la route. Mais les familles y sont aussi accueillies.

Dans un décor désuet, on y découvre des recettes locales, des produits du terroir, des tarifs très accessibles et ce petit bout de France sans chichis qui plaira inévitablement aux baroudeurs.

La convivialité s'impose comme le maître mot, où que l'on aille. Dans le plus vieux Relais Routier français (le relais de Beg-Ar-C'hra), qui se situe dans les Côtes-d'Armor, à Plounévez-Moëdec, le ton est donné d'entrée avec cette inscription sur le mur : "Ici, depuis 1870, on mange, on boit, on sympathise".