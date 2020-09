Les rappeurs vont-ils devenir les nouveaux boss de la crème glacée ?

Tyler, The Creator, un rappeur suivi de la scène californienne, vient de lancer un parfum de glace aux Etats-Unis qui fait couler beaucoup d'encre. Jusqu'ici, c'était davantage le vin et les spiritueux qui faisaient saliver les rappeurs. Mais d'autres collègues de Tyler, The Creator ont préféré choisir le business des crèmes glacées, comme Tory Lanez.

Bleu et orange acidulé : voilà les deux couleurs criardes qui distinguent la crème glacée que le rappeur américain Tyler, The Creator vient de lancer aux Etats-Unis.