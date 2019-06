Vous aimez le Japon, sa cuisine, sa culture mais restez un peu perdu devant leur culture culinaire. On vous explique le B.A.BA de la cuisine nippone.

L’algue nori Les produits de base de la cuisine Japonaise - © SherSor - Getty Images/iStockphoto C’est un emblème du Japon. C’est elle qui entoure les makis et parfume entre autres les ramens. Cultivée depuis plus de 300 ans, elle pousse au rythme des marées et se marie parfaitement à toutes les préparations. Ciselée finement, elle parfume le riz et agrémente vos salades gourmandes.

Le takuan Les produits de base de la cuisine Japonaise - © AlexandreGibo - Getty Images/iStockphoto C’est un radis japonais (appelé daikon) mis en saumure. Ce légume essentiel de la gastronomie japonaise garnit de nombreux plats, soit cru, soit fermenté. Servi tel quel, c’est un accompagnement original pour vos plats et il peut aussi se cuire avec du riz par exemple.

Le Dashi Les produits de base de la cuisine Japonaise - © kazoka30 - Getty Images/iStockphoto En japonais, le mot dashi désigne un bouillon composé d’algues, de poisson et de champignons. Il est aussi incontournable que le mirin ou la sauce soja. Cet exhausteur de goût apportera à vos recettes cette cinquième saveur si chère aux Japonais, l’umami, qui signifie " savoureux ".

Le tofu Les produits de base de la cuisine Japonaise - © GMVozd - Getty Images/iStockphoto Le tofu, riche en protéines et très pauvre en graisses, est fabriqué à base de trois ingrédients seulement, selon la vraie tradition : des graines de soja, du nigari (un minéral dérivé de l’eau de mer) et de l’eau du Mont Fuji. A la fois ferme et soyeux, il a une texture lisse et un goût très doux.

Shishimi Togarashi Les produits de base de la cuisine Japonaise - © JVANBECELAERE Ce mélange d’épices assez piquant est un grand classique de la cuisine japonaise composé de piment, de sésame noir et d’algues nori et sansho. Les Japonais l’utilisent pour relever toutes sortes de plats, comme les soupes, les nouilles, les grillades, les salades et les recettes à base de riz. Il donnera aussi à vos marinades cette saveur unique des plats " comme là-bas ".

La sauce yakitori et tonkatsu Les produits de base de la cuisine Japonaise - © yasuhiroamano - Getty Images/iStockphoto La sauce Yakitori est l’ingrédient indispensable pour vos brochettes de viande parfumées. Elle se marie aussi parfaitement avec le poulet grillé. La sauce tonkatsu, douce et relevée, est quant à elle idéale pour agrémenter des fruits de mer frits ou panés.