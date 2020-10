Les plats mijotés, les recettes idéales d'un couvre-feu ! Voici pourquoi

Et parce que réchauffés, les plats mijotés sont plus savoureux

En fait, plus on réchauffe et plus la graisse de la recette fond, les saveurs se concentrent et la sauce s'épaissit. Toutefois, il ne s'agit pas simplement de réchauffer. Pour obtenir ce délicieux résultat, il convient de ne pas passer la cocotte au four à plus de 100°, niveau auquel l'intérieur des fibres coagule et donc assèche la viande.

On préfère réchauffer un bœuf bourguignon, un pot-au-feu ou une blanquette entre 60° et 80°. Voilà une astuce à laquelle de nombreux restaurateurs songeront durant le couvre-feu pour ravir leurs clients tout en respectant la consigne d'une fermeture à 21h.

Quant aux dîners à la maison, les plats mijotés sont la parfaite idée pour participer aux conversations sans passer trop de temps en cuisine tout en se rassurant de servir un repas savoureux.