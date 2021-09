Les meilleurs restaurants du monde selon Time Out

Comme chaque année Time out nous fait une liste de ce qui est considéré par leurs rédacteurs comme les meilleurs dans de nombreuses villes.

Les rédacteurs en chef et les rédacteurs de Time out testent les nouveaux restaurants mais aussi les anciens ainsi que les pop-up qui éclosent partout. Les critiques visitent toujours les restaurants incognito et paient leur repas. En résulte une liste des meilleurs restaurants de grandes villes comme Paris, New York ou Londres. Malheureusement, la petite Belgique n'a pas l'air d'intéresser le site qui n'a pas été visiter nos belles adresses.

Voici les restaurants en première place pour certaines villes d'Europe, si l'ensemble des restaurants vous intéressent, vous pouvez aller lire les reviews sur le site de Time Out.

Paris : Septime, chef Bertrand Grébaut

Septime se renouvelle et repousse les limites chaque année. Entre décor parfait (tables en bois brut, poutres apparentes), service impeccable et saveurs qui persistent longtemps après avoir vidé votre assiette, une belle adresse.

Londres : Kiln, chef Ben Chapman

Cette deuxième adresse continue sur le thème du barbecue thaïlandais à l'apparence simple et épurée. De la viande et du poisson de qualité, d'origine britannique, sont grillés sur des braises, à la manière thaïlandaise, et servis avec les sauces pleines de saveurs typiques de la Thaïlande rurale.

Copenhague : Noma, chef René Redzepi

Révolution culinaire de Copenhague, les plats sont éblouissants et composés avec des ingrédients de saison : gibier en automne, fruits de mer en hiver et au printemps, et légumes en été. Il faut par contre réserver plusieurs mois à l'avance.

Amsterdam : Jansz, chef Jeroen Robberegt

Ancienne pharmacie avec vue sur le canal, au décor simple mais de bon goût et élégant. On y mange des classiques revisités : la sole de Douvres, le steak suspendu ou un risotto au homard.