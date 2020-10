Les meilleurs gâteaux Halloween d'Instagram

Cette année, Halloween ne va pas avoir autant de saveur que d’habitude… à moins qu’on décide de mettre ces saveurs dans des gâteaux qui font peur (ou pas) !

Si l’on ne peut pas aller faire le tour des maisons pour recevoir des bonbons, on peut changer la tradition et se dire qu’on va organiser un atelier cuisine l’après-midi et créer un beau gâteau sur le thème des sorcières, fantômes ou autres squelettes.

Voici quelques idées pour vous inspirer même si vous n’êtes pas obligé de vous comparer à ces as de la cuisine et de la pâtisserie !