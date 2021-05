Les jeunes plus enclins à manger de la viande cultivée in vitro

Selon une étude, plus de 80% de la Gen Z et des millénials voient d'un bon œil l'arrivée de la viande cultivée en laboratoire sur le marché. Ils sont même disposés à en faire une part conséquente de leur alimentation.

Ces protéines in vitro sont fabriquées à partir de cellules animales, puis cultivées dans des éprouvettes . Cette culture présente une alternative aux élevages traditionnels, dont les conséquences sur l'environnement sont désastreuses.

Menée en collaboration par deux universités américaines et une britannique, l'étude avait pour objectif de comprendre l'état d'esprit des différentes générations face à l'arrivée de la production alternative de viande.

Un steak saignant ? Oui, mais cultivé in vitro. C'est la conclusion d'une étude sur la consommation de viande cultivée en laboratoire.

Pour en savoir plus sur l'accueil réservé à ce qui hier encore, paraissait être un repas de science-fiction, les chercheurs ont interrogé des personnes adultes de différents groupes d'âge.

L'étude a été menée sur des échantillons représentatifs des populations américaine et britannique. Et l'appétence varie en fonction de la génération à laquelle on appartient.

Environ 89% des Gen Z sont enclins à la consommer et ont une vision positive du sujet. On trouve un pourcentage similaire chez les millénials (85%).

En revanche, les boomers se déclarent moins ouverts : 77% sont "au moins un peu ouverts" au fait d'essayer la viande élevée en laboratoire.