Les fruits et légumes de saison en avril

En avril, ne te découvre pas d’un fil… Mais tu peux manger des fruits et des légumes !

Les températures ne sont pas encore des plus chaudes mais les journées rallongent et le soleil n’est pas avare depuis deux semaines. Et le soleil, ça aide les légumes et les fruits à pousser et à développer des vitamines et un bon goût de printemps !

On sort enfin de l’hiver et on va pouvoir se délecter de nouveaux fruits et légumes et c’est tant mieux parce qu’en cette période de confinement, on peut trouver un peu de bonheur dans nos assiettes.