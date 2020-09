Les entrailles de la Terre, la cave du futur ?

Une température constante à 12°c, un taux d’humidité idéal… Et si les entrailles de la Terre se révélaient être le meilleur endroit pour faire vieillir du vin ? Les vignerons ardéchois ont tenté l’expérience de plonger 10.000 bouteilles à cinquante mètres de profondeur. La dégustation se fera grâce à une vente aux enchères. Et les prix seront tout à fait abordables !

Cinquante mètres. C’est la profondeur à laquelle les vignerons ardéchois ont plongé 10.000 bouteilles dans la grotte de l’Aven d’Orgnac. Le site est touristique et se situe au sud du plateau calcaire des gorges de l’Ardèche. L’expérience a démarré en mars 2018. Une vinothèque a été spécialement aménagée pour accueillir les flacons. Dans les entrailles de la Terre, une galerie qui était autrefois la zone d’accès à l’ascenseur a constitué le lieu idéal pour donner au nectar l’occasion d’évoluer en toute tranquillité.

Car le vin est un produit vivant qui nécessite calme et obscurité pour évoluer de la plus belle des manières. Ici, les conditions sont parfaites : la température est constante, elle se situe à 12°c, l’hygrométrie – c’est-à-dire le taux d’humidité dans l’air, s’établit à plus de 95%, et ce toute l’année.

Le 12 décembre prochain, jour J : 1000 bouteilles retrouveront la lumière d’une manière peu conventionnelle. Une chaîne humaine permettra de faire remonter à la surface des exemplaires du "Grand Aven 2017", inscrit en appellation Côtes du Vivarais. Celles-ci seront proposées à la vente sur place.

Les nectars élevés durant deux ans dans la grotte seront quant à eux mis aux enchères. 150 magnums de Terra Helvorum 2017 seront écoulés à partir de 30 euros, 350 bouteilles du millésime 2015 afficheront un prix de départ à 15 euros tandis que le Grand Aven 2016 sera mis aux enchères à partir de 10 euros.