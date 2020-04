Les chefs Relais Desserts vous lancent le défi de devenir le meilleur pâtissier amateur.

Vous voilà maîtres d'une batterie de spatules, fouets et autres silpat après plus de cinq semaines de confinement. Il est temps de passer à l'action et de mesurer vos progrès en participant au concours lancé par la plus grande association de chefs pâtissiers.

Si Relais Desserts n'a pas eu d'autres choix que d'annuler sa célèbre compétition Charles Proust, qui révèle les jeunes talents de la pâtisserie (reportée à 2022), l'association présidée par le Nantais Vincent Guerlais, suppléé par Pierre Hermé, n'a pas perdu de vue son objectif malgré le confinement. Elle vient de lancer un concours via sa page Facebook pour trouver des pâtissiers amateurs prometteurs.

Au cours des quatre prochaines semaines, Relais Desserts prévoit de faire plancher les candidats sur différents thèmes. Place aux fruits frais jusqu'à dimanche. Les participants doivent préciser la liste d'ingrédients, le procédé et publier une photo de leur recette.

Ce sont les chefs de région, tels que Patrick Agnellet et Laurent Duchêne, qui sélectionneront les gagnants. Les lauréats recevront un exemplaire du livre "Haute Pâtisserie", paru aux éditions de la Martinière.