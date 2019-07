Les bons plans pâtisserie : on commence par les accessoires

On ne devient pas le meilleur pâtissier de Belgique en un tour de main, ne rêvez pas, ce n’est pas ce qu’on vous propose ici. Par contre, si vous ne savez pas trop quoi faire avec vos enfants cet été ou si, tout simplement, vous avez envie de vous mettre à la pâtisserie, on vous dévoile quelques idées pour bien commencer !

Trêve de plaisanterie, ce qu’il vous faut pour commencer : un bol mélangeur et un verre mesureur. Vous l’aurez deviné, il vaut mieux avoir de quoi mélanger la pâte ou la préparation que vous concoctez parce que le faire dans ses mains, ce n’est franchement pas facile. Le verre mesureur, quant à lui, vous permet de ne pas investir dans une balance qui risque de rendre l’âme en quelques mois ( obsolescence programmée oblige). Le verre ne s’arrêtera pas de fonctionner en pleine mesure de la farine et du sucre pour la tarte au chocolat que vous préparez pour le soir même (parce que c’est toujours au mauvais moment que ça arrive).

Commençons donc par le commencement : une cuisine … Non, on plaisante (bien qu’une cuisine soit toujours pratique pour faire de la pâtisserie).

Si l’on a envie de s’attaquer aux cupcakes , grand classique de la pâtisserie américano-anglaise, il vous faudra nécessairement des poches à douilles. Le plus ludique et créatif des accessoires (avec les emporte-pièces) puisque vous pourrez former des roses, des cœurs ou des licornes (pour les vrais artistes) grâce à tous les embouts différents qui existent. Les poches à douilles sont également utiles pour les éclairs (au chocolat !) qui semblent complexes mais qui, au final, sont assez simple si la pâte est correctement faite (un tube qu’on coupe en deux et qu’on fourre de crème, easy non ?).

Vient ensuite le rouleau à tarte . Malgré son nom, il ne sert pas qu’à rouler la pâte des tartes mais bien de tout ce que vous aurez à étaler d’une manière ou d’une autre : pizza, samossa, dimsum, enchiladas et toute autre recette nécessitant une pâte à doucement écraser. C’est le meilleur ustensile pour faire des photos souvenirs avec vos enfants, comme on en voit partout, avec un peu de farine sur le bout du nez. C’est cliché, mais c’est craquant !

Quid de la déco ?

Les bons plans pâtisserie : on commence par les accessoires - © Maya23K - Getty Images/iStockphoto

On vous voit venir avec vos envies de pâtes à sucre aussi belles que sur un gâteau de mariage. Nous ne doutons pas un instant de vos capacités artistiques mais, avant de vous lancer dans des préparations un petit peu complexes, peut-être pourriez-vous commencer par des pâtes à sucre de petit format et déjà préparées. Et si vous pâtissez avec vos enfants, raison de plus d’aller faire un tour dans un magasin de pâtisserie comme on en croise pas mal (Blokker ou Casa par exemple) pour acheter de quoi décorer vos gâteaux. Bonbons, pâte à sucre, vermicelles, sucre glace ("celui qu’on dirait de la neige" comme dit notre filleul).

On n’oublie pas non plus les colorants alimentaires (à utiliser avec parcimonie) qui donnent un peu de peps à vos préparations. Mais si l’on ne veut pas avoir l’impression de manger un arc-en-ciel (on ne juge pas les licornes qui aiment ça), on garde les couleurs pour les décorations plutôt que la préparation principale. De cette manière, ceux qui préfèrent le naturel pourront enlever les décos et les donner aux enfants qui se feront une joie de les manger !