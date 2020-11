Les Anglais font aussi leur beaujolais !

Dans le temps, les marchands de vin britanniques faisaient la course pour rapporter au Royaume-Uni le beaujolais nouveau. Mais désormais, les pentes douces du Herefordshire donnent au Royaume-Uni son premier vin rouge primeur, dans un vignoble anglais qui ne cesse de croître.

Le pinot noir au cœur de l'"English nouveau"

A la fin des années 1970, début des années 1980, il se souvient que les marchands de vin britanniques rivalisaient pour être les premiers à rapporter, directement de chez les producteurs français, du beaujolais nouveau, faisant la route "le plus vite possible" à bord de leurs voitures de sport remplies de caisses de vin.

"C'était un grand événement", "beaucoup de presse", "beaucoup de rigolade", souligne Simon Day, qui espère aujourd'hui "qu'on puisse aussi fêter le bon vin rouge anglais aussi".

Car le vigneron est le premier à produire un vin primeur rouge au Royaume-Uni. La cuvée 2020 est sa deuxième. L'intégralité de la production, 2.500 bouteilles, sera vendue cette année dans une chaîne de supermarchés, Waitrose, pour 11,99 livres la bouteille (un peu plus de 13 euros), plus cher que les beaujolais nouveau, dont la plupart se vendent entre cinq et dix euros dans le commerce en France.

Au traditionnel cépage gamay, le vigneron anglais a préféré le pinot noir. Le procédé de vinification en revanche est le même : la macération carbonique, qui permet d'extraire saveur et couleur du raisin sans tanins trop prononcés.