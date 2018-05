Les aliments à ne pas mettre au réfrigérateur

Plus

On met souvent bon nombre d'ingrédients au frais, par réflexe, habitude ou par envie de prolonger leur durée de vie. Pourtant, parfois, c'est inutile, voire contre-indiqué : connaître les aliments qu'on n'a pas besoin de mettre au frigo permettra de gagner de la place et de préserver toutes leurs saveurs. Nous avons constitué une liste de ceux-ci; certains vont sans doute vous surprendre !

Les pommes de terre Les producteurs de pommes de terre s'accordent tous à dire que les patates devraient être stockées dans un endroit frais, sec et sombre. Du fait des températures fraîches du réfrigérateur, l'amidon de la pomme de terre peut se transformer plus rapidement en sucre. Il convient donc de les conserver ailleurs.

Le chocolat Le froid fige le beurre de cacao et le fait ressortir, ce qui a pour effet de blanchir le chocolat et d'enlever une partie de l'arôme du cacao. Conservez le chocolat dans un endroit sec et à l'abri de la lumière jusqu' à 25°C, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Au-delà, placez-le dans un sac isotherme pour le protéger de la chaleur.

Les oeufs Contrairement à l'idée reçue, les œufs doivent être conservés à température ambiante et non au frais. Au réfrigérateur, la coquille absorbe les odeurs environnantes, ce qui peut altérer le goût de l’œuf.

Les tomates La meilleure façon de les conserver est de les mettre dans un bol en verre ou dans une corbeille sur le comptoir de votre cuisine. En effet, les stocker au réfrigérateur leur fait perdre toute leur saveur. Le froid empêche aussi leur maturation et en dessous de cinq degrés, la tomate se ramollit et devient farineuse.

Les concombres Le froid du frigo a un impact négatif sur la texture et le goût du concombre. Non seulement il se flétrit mais en plus, il devient fade. Ôtez vos concombres du frigo, vous serez surpris de constater qu'ils se flétrissent beaucoup moins rapidement.

L'avocat Au réfrigérateur, la chair de l'avocat risque de devenir noire. Pour faire mûrir un avocat, il vaut mieux le laisser à l'air libre. À proximité des bananes et des pommes, qui dégagent un gaz naturel, l'éthylène, le fruit mûrit encore plus rapidement. En revanche, si vous l'avez coupé, conservez-le dans une boîte hermétique au frais, après l'avoir aspergé de citron pour éviter qu'il ne noircisse.

Les herbes fraîches Si vous avez acheté ou fraîchement cueilli un bouquet d'herbes, il vaut mieux leur éviter le frigo, qui va les faire faner rapidement. Vous pouvez placer votre bouquet dans un verre d'eau, ce qui permettra à la plante de rester vivante et fraîche pendant une bonne semaine. Au-delà, il vaut mieux la ciseler et la congeler directement.

L'ail Il n'apprécie pas le froid ! En le conservant au frigo, on risque de le faire germer et de le rendre caoutchouteux. Il vaut mieux le placer dans un endroit sombre, ventilé et sec, où il pourra être conservé plusieurs mois.

Le café Moulu, ou en grains, le café doit être stocké dans un endroit frais, sec et sombre pour conserver sa saveur et sa fraîcheur. Le réfrigérateur n'est donc pas adapté. Le café et les grains de café nécessitent également un contenant hermétique. Si vous avez de grandes quantités de café que vous n'utiliserez pas tout de suite, veillez à l'emballer dans des sacs hermétiques. De cette manière, vous pouvez le stocker pendant un mois.

Le miel Comme vos confitures de fruits, vous placez votre miel au frais? Avez-vous déjà remarqué qu'il était impossible de le consommer ou de le cuisiner tant il était cristallisé ? Sachez qu'il se conserve très bien à température ambiante. Assurez-vous juste qu'il est bien fermé hermétiquement.