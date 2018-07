Les adresses de la rédac : un lunch au Manhattn's burger et chez Hygge

Deux endroits bien éloignés l'un de l'autre pour que, où que vous soyez à Bruxelles, vous puissiez manger à midi.

Manhattnt's Burger, un aller-retour aux Etats-Unis Après avoir conquis les Bruxellois - dans le quartier Louise et à la Bourse - et plus tard les Anversois, le Manhattn’s a récemment ouvert à Merode, dans le quartier du Cinquantenaire (je dirais même plus : avec vue sur le Cinquantenaire!). Le créateur du concept a fait une jolie boucle culinaire en allant faire découvrir au New-Yorkais les gaufres belges et en revenant nous faire découvrir les hamburgers américains.

Une devanture à l'écart de la circulation pour profiter du quartier - © Chloé Rosier

Le concept : des bons produits, un cadre new-yorkais et un service hyper souriant. La derière adresse en date nous emmène pratiquement dans l'Empire State Building avec un cadre Art déco (le bar et la fresque) qui répond parfaitement au reste de la déco plus commune aux autres restaurants. Le petit (ou plutôt gros) plus de cette adresse : la terrasse couverte et chauffée (à la parisienne) qui offre une vue sur le parc du Cinquantenaire et sur son Arc. Essayez de faire mieux! La viande de bœuf est certifiée Irish Angus, les petits pains briochés sont frais du jour, les frites sont fraîches (double cuisson dans la tradition belge évidemment) et les sauces comme les ice teas, sont tous fait maison. On a testé leur ice tea et leur limonade et on a été très agréablement surprise : le thé pas trop amer et la limonade pas trop acide!

Un burger aux champignons et un saisonnier au porc - © Chloé Rosier

Un autre point sur lequel Manhattn's tient à mettre l'accent c'est le côté frais des produits. Il n'y a pas de congélateur (des frigos quand même) et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ne visent pas encore le marché vegan et sans lactose parce qu'ils devraient congelés les ingrédients vu que la demande n'est pas encore suffisamment forte que pour coller à la philosophie du frais. Néanmoins, vous avez un burger végétarien et l'occasion de demander d'enlever le fromage si vous êtes intolérant au lactose!

Un thé et une limonade maison pour accompagner le tout - © Chloé Rosier

Plus d'infos Adresse : Avenue de Tervueren, 9 à 1040 Bruxelles

Site internet : https://www.manhattns.com/location/merode

Facebook : ManhattnsBurgers

Instagram : manhattns

Hygge, une salade mais pas que C'est depuis le 15 juin que Hygge nous ouvre ses portes au cœur de la place Saint-Lambert tout récemment réaménagée.

Farandole de salades! - © Tribe Agency

Le concept : des salades composées de bons produits Elisabeth et Nicolas ont nommé leur nouveau restaurant " Hygge ", comme la philosophie de vie danoise dont tout le monde parle et qui serait la clé du bonheur (nous, c'est le soleil notre clé mais chacun son truc). On a beaucoup aimé la déco très épurée faite de blanc et de bois, agrémentée de plantes qui donne un aspect moderne et chaleureux. Mais c'est surtout la terrasse sous les arcades, à l'abri du trop plein de soleil dont la Belgique fait l'objet depuis une semaine et pas loin des jets d'eau qui diminuent la température ambiante. Ce qu'on vient chercher chez Hygge, c'est "une alternative aux lunchs classiques tels que des sandwichs peu équilibrés ou des petites salades peu nourrissantes" (dixit Nicolas).

Une burrata espagnole - © Chloé Rosier

Mais qu'est-ce qu'on y mange? Des salades gourmandes et savoureuses (de 12€ à 15€ boisson comprise) après lesquelles vous n'aurez plus faim. Composée à partir d’ingrédients qualitatifs, chaque salade apporte un twist, une touche d’originalité et de créativité comme du chorizo crustillant ou du houmous maison. Ce qu'on aime, c'est qu'au gré des saisons, d’autres salades feront leur apparition pour respecter la saisonnalité des produits! Et pour couronner le tout, l’entièreté des ingrédients utilisés proviennent de l’agriculture biologique. Travailler en circuit-court, avec des produits de saison et avec un maximum de produits locaux semble essentiel pour les deux jeunes fondateurs. Nous avons personnellement testé la burrata espagnole sur laquelle nous avons directement tiqué ("mais la burrata c'est italien, non?") pour nous rendre compte ensuite qu'effectivement la burrata venait d'Italie mais que l'adjectif espagnole faisait en fait référence au crispy de chorizo!

Un carrot cake délicieux pour finir en beauté - © Chloé Rosier