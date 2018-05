Les adresses de la rédac : G-spud et Eden Foodie, deux endroits où luncher à Bruxelles

Tendance vous a déniché deux adresses sympas à Bruxelles où prendre un repas léger mais goûtu à midi.

G-spud : des pommes de terre pas comme les autres Ambiance cosy scandinave - © G-Spud La première enseigne a ouvert il y a quelques années à Jourdan et, au vu du succès, Géraldine Dubois, à la genèse de ce projet, s'est décidée à ouvrir un nouveau restaurant dans la rue du Bailli. Du coup, quand on va faire les magasins le samedi, on a un nouvel endroit où manger qui n'est ni un restaurant de burger, ni de sushis et pour ça, on est content. Au fil de ses voyages, Géraldine remarque que la pomme de terre est régulièrement sublimée chez nos pays voisins mais hormis nos frites, la Belgique n’a pas un concept mettant à l’honneur la patate alors qu'en Allemagne, on a déjà croisé pas mal de concepts qui l'utilisent. G-Spud voit alors le jour dans la capitale : G pour Géraldine et Spud pour patate en anglais familier.

Il faut de tout pour faire un monde, alors G-Spud a tout fait - © G-Spud On entre dans un havre de paix au milieu de la jungle urbaine, du bois et un dégradé de verts nous déstressent directement. Deux fours où des pommes de terre cuisent lentement mais surement et une carte bien remplie: il y en a pour tous les gouts! Ce qu'on apprécie particulièrement c'est qu'elle utilise des ingrédients les plus locaux possibles. Elle a visité l'entreprise qui s'occupe des patates et nous raconte avec passion comment chaque pomme de terre est dépoussiérée doucement pour ne pas lui faire de bleus. C'est sure, l'amour est un des ingrédients principaux de ce que vous avez dans l'assiette !

La version patate douce - © G-Spud Nous avons testé la nouvelle spécialité : la patate douce. Toutes les recettes de base sont possibles en version patate douce même si certaines recettes fonctionnent mieux que d'autres. N'hésitez pas à demander conseil, les serveurs sont très accueillants et vous expliquent le concept avec plaisir. On vous recommande vivement la Tartufata qui est un modèle de balance et de fraicheur (appréciable en ces temps si ensoleillés) accompagnée de roquette, champignons, mozzarella di bufala et sauce tartufata faite maison. Les bienfaits de la pomme de terre : 3,5 fois moins calorique que les pâtes ou le pain

contient 80% d’eau

terriblement riche en vitamines C

rassasiante grâce à son apport progressif des sucres lents

facile à digérer grâce à sa richesse en fibres Plus d'infos : adresses : Rue Jourdan 9, 1060 Bruxelles; Rue du Bailli 38, 1050 Bruxelles

site internet : http://www.g-spud.com

facebook : G-spud

Eden Foodie : un voyage autour du monde Burgers, salades, plats indiens, vous ferez le tour du monde dans l'assiette - © Eden Foodie Quand Ekatarina, une passionnée de bonne bouffe (surtout indienne) rencontre son amoureux qui adore faire du sport et qui aime manger consistant et quand ces deux zigotos sortent avec leurs amis qui sont végétariens ou vegan ou carnivores ou glutenfree, ça devient difficile de concilier les goûts de chacun. Alors nait dans son esprit un concept : un endroit où tous les régimes seraient représentés. La base reste quand même un concept healthy pour tous avec une cuisine saine réalisée uniquement avec des produits de qualité qu'ils vont chercher au marché et, ce qui nous plait : tout est 100% home made (d'ailleurs on vous conseille le carrot cake)! Visuellement, le lieu ressemble à un exki et donne une impression de chaine même si ce n'est pas le cas. On apprécie la musique jazzy qui détend l'atmosphère, le bois qui est présent partout et tout ça fait du bien dans ce quartier européen ultra moderne et citadin.