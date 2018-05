Les adresses de la rédac : des moules (Chez Léon) ou de la viande (chez Meet Meat)?

Alors on se balade, on va tester des adresses de restaurants et puis on vous fait un compte rendu. Pour qu'il y en ait pour tous les goûts, on vous propose de quoi satisfaire à tous les appétits. Cette fois-ci : des fruits de mer dans une maison bien connue de Bruxelles et de la viande dans un restaurant moins connu mais qui propose la viande la plus goûtue qu'on ait eu la chance de croiser depuis longtemps.

Chez Tendance, comme vous tous, on aime bien manger. Je dirais même plus : on aime bien bien manger!

Tout ce qui est bon n'est pas forcément local (et inversément). Ces quelques mots s'adaptent parfaitement à la viande belge qui, malheureusement, se concentre fortement sur le bleu-blanc-belge qui, malheureusement, n'a pas beaucoup de goût. Alors qu'aujourd'hui, on est de plus en plus attiré par des produits de qualités qui sont goûtues et n'ont pas forcément besoin d'une sauce pour être appréciées. Le motto de chez Meet Meat!

Si vous avez la chance de discuter avec Philippe, vous ne pourrez pas l'arrêter tant il est passionné. Vous apprendrez comment les viandes sont issues de jeune bœufs élevés en pâturage − jamais en batterie ! − de race Angus et ont fait l’objet d’une maturation lente. Il se rend régulièrement sur place pour vivre l'expérience du début à la fin, pour savoir de quoi il parle et ce qu'il offre aux clients.

Nous choisissons de faire honneur à ce plateau et prenons trois morceaux : une Medialuna de Vacio, la Tira de ancho et un contre-filet accompagné de frites et d'une patate en chemise. Nous vous conseillons particulièrement la Tira de ancho qui est une promenade aux milles saveurs, qui démarre lentement et monte progressivement, une présence de gras juste suffisante pour donner du goût sans alourdir... vous vivrez un moment proche de la scène culte d'Harry met Sally.

Vous ne ressortirez pas indemne de ce restaurant et vous rêverez d'y revenir aussi sec. On vous aura prévenu...

Pour finir le repas, s'il vous reste de la place (et même s'il ne vous en reste pas en fait), nous vous conseillons leur Dulce de Leche . Un célèbre dessert argentin à base de confiture de lait, accompagné de caramel et d'un shot de rhum (pour bien faire passer tout ça).

Quand nous sommes allés vivre un petit peu en France (coucou nos voisins!), nous avons croisé des "restaurants" Chez Léon de Bruxelles et nous avons été affligés, scandalisés, déprimés. Et quand nos amis français nous ont proposé d'aller manger là-bas ("parce que t'es belge, tmtc"), nous avons crié au scandale, nous avons pleuré et nous avons expliqué qu'en fait Chez Léon c'est bon et c'est pas un Lunch Garden!

Et en plus une terrasse pour les beaux jours - © A.Bibaut / Les2b

Un cliché? Une tradition! - © Alexandre Bibaut

Nous n'allons pas vous apprendre grand chose sur la maison Chez Léon que vous connaissez surement déjà mais nous allons vous donner notre humble avis de mangeur de moules de bouchots.

Non, Chez Léon n'offre pas de moules de bouchot mais justement, nous tenons à souligner ici que, même en tant que non-fan des moules de Zeeland, vous vous retrouverez dans les casseroles : aucune énorme coquille, aucune moule baveuse grande comme la paume de la main, des petites moules toutes jolies et délicieuses dans une grande casserole. Et si en plus on peut accompagner ça avec de la sauce roquefort... que demander de plus?

Ce qu'il y a de nouveau à souligner c'est qu'ils proposent des cartes de fidélités (qui seront bien utiles pour les plus gourmands d'entre nous) : Very Important Brusseleir. La Ketje, la Babbeleir et la Stoeffer qui proposent des réductions et avantages différents (plus d'infos).

Plus d'infos :