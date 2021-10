Les 50 meilleurs restaurants du monde dévoilés, un belge parmi les lauréats !

Les étoiles du monde de la restauration se sont réunies le 5 octobre dernier à Anvers, en Flandre, à l’occasion de la remise des prix des World’s 50 Best Restaurants 2021, sponsorisés par S.Pellegrino et Acqua Panna.

L’événement a révélé cette année des restaurants de 26 pays sur 5 continents. Le nouveau numéro 1 : René Redzepi, (meilleur restaurant du monde 2021 et meilleur restaurant d’Europe 2021) pour son restaurant Noma à Copenhague, au Danemark.

La consécration de Noma témoigne de l’attention infaillible que le chef Redzepi et son équipe portent aux ingrédients saisonniers inhabituels – le menu est strictement saisonnier, divisé en trois phases : les fruits de mer en hiver, les légumes en été et le gibier et la forêt en automne. Les produits sont récoltés localement et mis en valeur de manière créative et complexe dans l’assiette.

Voici la liste complète des 50 restaurants considérés comme les meilleurs du monde.