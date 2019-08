Les 5 aliments-santé de la rentrée

Si la rentrée vous évoque les arômes d’un latte à la citrouille, préparez-vous à encore plus de découvertes car l’automne nous réserve une importante récolte d’aliments délicieux et bons pour la santé. Panorama des meilleurs aliments de la saison. 1. Les pommes Les pommes connaissent une grande popularité pendant l’arrière-saison et pour cause, elles sont riches en antioxydants et en fibres, des éléments alimentaires importants pour l’organisme et très difficiles à trouver dans les aliments préparés. Les pommes ont une concentration importante de pectine, une fibre soluble qui facilite la digestion en absorbant l’excès d’eau. En outre, croquer dans une pomme fraîche stimule la production de salive qui chasse les bactéries de la bouche et nettoie naturellement les dents en les gardant saines. Nos cultivateurs souffrant à nouveau de l’embargo russe, on ne les boudera pas dans nos rayons et on les consommera sous toutes ses formes : en jus, compote, farce pour chausson, au four, en glaçon…



Le fenouil - © @ nikola mrdalj 2. Le fenouil Ce légume croquant et délicatement sucré est entièrement comestible, du bulbe aux tiges en passant par les feuilles et les graines. Ingrédient clé dans de nombreux plats italiens, le fenouil est riche en vitamine B dont le folate, et en potassium ; des éléments bénéfiques à la santé cardiovasculaire. Ce légume est aussi doté d’un taux important d’antioxydants et les bulbes sont une source de vitamine C, ce qui contribue à renforcer le système immunitaire.



Herbes arômatiques - © ©iStock/Lisovskaya Natalia 3. Les herbes aromatiques Les herbes telles que le romarin, le persil, le thym et la sauge sont des plantes d’automne par excellence. Ces herbes colorent le paysage au fil du temps, mais, utilisées en cuisine, elles peuvent transformer des aliments en leur donnant des saveurs particulières. Des œufs brouillés peuvent être revisités en y ajoutant du romarin ou du thym. La sauge s’associe particulièrement bien avec les lentilles – une source importante de protéine – et les carottes, riche en vitamine A et en calcium, manganèse et phosphore.



Le Kale - © ©iStock/Karaidel 4. Le kale ou le chou frisé Vous avez sans doute déjà entendu parler des bénéfices de ce super-aliment donc n’hésitez pas en acheter car l’automne est la meilleure saison pour en consommer. En plus d’être une protéine végétale riche en fibres, en folates et en minéraux comme le phosphore, le potassium, le calcium et le zinc, le kale est aussi une source d’acide alphalinoléique – un acide gras oméga-3. Ces derniers ont de nombreux bénéfices sur la peau en plus d’agir positivement sur l’humeur.