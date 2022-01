Les 14 mythes sur le fromage (enfin) démystifiés

Qu’il soit râpé, fondu, en raclette, en tranches, le fromage fait partie de notre quotidien. Étant dans la période où l’on console le plus de fromages, The guardian vous démystifie les "on-dit" à propos de ces délicieux produits du terroir.

FAUX - C’est en réalité une fausse économie . Puisque le fromage du supermarché a moins de goût, il vous faudra donc en ajouter plus dans vos préparations. Privilégiez un bon fromage, vous n’aurez besoin que de la moitié de la quantité. De plus, si vous comptez le faire fondre, cela lui évitera d’avoir un aspect huileux.

FAUX - Si on dit qu’un vin se bonifie avec l’âge, ce n’est pas le cas du fromage. Les fromages atteignent une période d’apogée, pendant laquelle ils sont les meilleurs, puis ils déclinent . Cependant, tout dépend aussi des goûts des personnes, certains préféreront un comté de 48 mois, tandis que d’autres seront tentés par un plus jeune.

FAUX - Le film alimentaire est le pire environnement pour le fromage car il retient l’humidité . C’est également le cas pour les boîtes en plastique. Tous ces contenants altèrent le goût et développent des moisissures blanches en surface . Pour éviter cela, utilisez des emballages à base de cire d’abeille ou même du papier sulfurisé afin que votre fromage puisse respirer.

Par ailleurs, il est déconseillé de manger un fromage directement sorti du frigo . Le plus adapté est de le déguster à une température ambiante d’environ 14 °C à 18 °C.

FAUX - La plus grande erreur que nous faisons tous est de conserver le fromage au frigo. Le mieux serait la cave ou un garde-manger . Néanmoins, si vous n’avez pas cette possibilité, vous pouvez tout de même le ranger dans le bac à légumes de votre réfrigérateur.

VRAI - Le bon fromage est un produit vivant. Si on lui en donne l’occasion, il développera de la moisissure. Cette dernière n’est absolument pas dangereuse , elle modifiera juste un peu le goût . Par exemple, la moisissure bleue dans le cheddar est considérée comme une bonne chose car elle ajoute de la profondeur à ce produit. Par contre, la moisissure blanche, brunes et grises sont à couper parce qu’elles altèrent la saveur .

VRAI - Exit les couteaux à fromage qui coûtent cher. Le plus important est d’avoir un couteau avec une lame fine. Par contre, il vous en faut plusieurs afin d’éviter de mettre du fromage bleu sur d’autres fromages et inversement.

FAUX – L’ordre de dégustation est très important pour pouvoir goûter toutes les saveurs. Assurez-vous de commencer par le fromage le plus doux au plus fort.

VRAI et FAUX – En règle générale, vous pouvez manger les croûtes d’un fromage à l’exception des croûtes en tissu, en cire et en plastique .

VRAI - Ces deux produits ont des saveurs similaires, voire complémentaires. Lors des plateaux de fromages, on a tendance à l’accompagner de vin sans penser à la bière. Et pourtant, depuis l’Age du Fer, les mineurs mangeaient du fromage bleu et buvaient de la bière.