Le vin orange : en avez-vous déjà entendu parler ? Tout savoir sur cette boisson tendance !

Vin rouge, blanc, rosé, vert, voire jaune. Vous connaissez déjà ! Mais avez-vous déjà entendu parler du vin orange ? On vous explique ! On en voit de plus en plus dans les petites boutiques de connaisseurs ou les bars à vin spécialisés et vous allez probablement bientôt en voir partout puisque c’est la nouvelle tendance vinicole. Originaire de la Géorgie, ce type de vin existe depuis des milliers d’années et n’est absolument pas nouveau pour de nombreux pays. Cependant, dans nos régions, on est très peu habitué à en croiser et c’est une rencontre avec Gérard Bertrand qui nous a fait découvrir cette boisson peu commune (chez nous).

Comment fait-on du vin orange ?

© Gérard Bertrand Pour faire simple : ce sont des raisins blancs, traités comme pour en faire du vin rouge. On vous explique ça. Pour faire un vin d’orange, il faut prendre des raisins blancs, les écraser avec peau et pépins puis les mettre à fermenter (entre quelques jours à parfois plus d’un an) toujours avec les peaux et les pépins. Un traitement qui est d’habitude réservé au vin rouge, le vin blanc devant fermenter uniquement avec la pulpe du raisin. Ce processus est ancestral et permet de créer des vins avec très peu d’additifs et parfois même pas de levure.

Pourquoi ce vin est-il orange ?

Rassurez-vous tout de suite, il n’y a pas trace de colorant ou d’oranges, sa couleur est tout à fait naturelle, même si l’on peut se poser des questions. C’est cette technique de vinification ancestrale qui lui donne sa couleur : les tanins contenus dans les peaux et les pépins des raisins blancs donnent une couleur orangée au liquide.

Quel goût a le vin orange ?

Si vous attendez une description proche d’un vin blanc ou d’un rosé ou même d’un rouge, vous serez déçu. Tout comme on ne peut pas comparer un blanc d’un rouge, le vin orange est unique. Les experts lui attribuent un goût aigre et de noisette due à l’oxydation des composants. On y retrouverait des notes de miel, de noix du Brésil, de vernis à bois, de levain et même d’écorce d’orange séchée. On peut également y trouver des notes de fleurs blanches, de fruits confits et de poivre blanc. Vous l’aurez compris, chaque vin orange à quelque chose d’unique à offrir, tout comme les vins des autres couleurs.

Et le vin orange bio ?

3 images © Gérard Bertrand