Le Stoemp festival : un festival bien de chez nous !

Ces 26 et 27 mai 2018, venez découvrir la quatrième édition de cette balade gourmande : une aventure gastronomique, artisanale et locale à Céroux-Mousty (à 30 min en voiture de Bruxelles et de Namur).

L'asbl MQFC, Mousty Qui Fait Chaud, voit le jour en 2015. Elle est à l'initiative de trois jeunes amis originaires d'Ottignies et Louvain-la-Neuve désireux de créer un projet commun dans la continuité de leurs heureuses années d'animation dans le scoutisme. On adore les jolies histoires belges comme ça!

Leur projet ?

Organiser annuellement une balade gourmande et gastronomique afin de promouvoir l'économie locale en offrant aux marcheurs l'occasion de déguster de délicieux plats issus de l'agriculture biologique et locale. Cette balade, plus connue sous le nom de Stoemp festival, se déroule dans la région de Céroux-Mousty (heureusement qu'on a inventé le gps).

Concrètement ?

Il s'agit d'une balade gourmande d'environ 6 kilomètres (comme ça vous perdez toutes les calories gagnées) durant laquelle les participants peuvent déguster des plats gourmets et variés dans un menu 5 ou 6 services, selon le jour. Un menu de qualité, local, de saison, bio.