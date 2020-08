Le rosé Chanel, vous avez déjà goûté ?

Tailler la vigne, affûter un assemblage, peaufiner la robe d'un vin... Finalement, l'univers de la mode n'est pas si éloigné de la viticulture. Déjà propriétaire des châteaux bordelais Canon et Berliquet dans l'appellation Saint-Emilion, ainsi que Rauzan-Ségla à Margaux, la maison Chanel a enrichi son portefeuille bachique en acquérant le Domaine de l'Ile, un vignoble de 34 hectares qui jouit d'une situation exceptionnelle sur l'île de Porquerolles, au large de Hyères .

Des vignes en terrasses sur l'île de Porquerolles

La palette incontournable pour les jus rosés y est cultivée en terrasses. Au menu : mouvèdre, grenache, syrah... "Roche mère de schistes, tension saline, fraîcheur marine, rosée méditerranéenne balayée par le mistral, symbiose du vignoble et de la végétation insulaire... Le terroir du Domaine de l'Ile est unique et son histoire hors du commun" explique Nicolas Audebert, ingénieur agronome et œnologue chargé de conduire ces vignes varoises, pour décrire le nouveau vignoble inscrit désormais dans l'escarcelle de la grande griffe de luxe.

Les toutes premières vendanges ont été réalisées lors de la campagne 2019. Le rosé 2019, inscrit en Côtes de Provence, est facilement disponible via les cavistes en ligne.

Avec le Domaine de l'Ile, Chanel ne se contente pas d'arroser l'été et a déjà concocté un blanc dit "de gastronomie". Un jus entièrement consacré à la fraîcheur du rolle, marqué par une belle salinité, est déjà commercialisé.

Les deux couleurs s'inscrivent dans la catégorie des vins bio. "Dans cet écrin naturel extraordinaire, notre volonté est non seulement d'inscrire le domaine dans une démarche globale écoresponsable respectueuse de l'environnement mais également d'accompagner les réflexions et initiatives locales tant en termes d'écologie que de préservation, en lien avec le territoire" expliquait Chanel pour présenter le Domaine de l'Ile.