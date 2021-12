Le premier Uber Eats livré dans l’espace par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa

Uber Eats explique dans un communiqué : "Avec des plats comprenant du maquereau bouilli au miso, un bol de bœuf cuit dans une sauce sucrée et plus encore, Uber Eats et Yusaku Maezawa ont offert aux astronautes [et aux cosmonautes] un délicieux repas qui était une pause bienvenue par rapport à la nourriture spatiale standard."

Si la livraison a été un peu longue, le voyage reste relativement rapide puisqu’il a fallu six heures de trajet jusqu’à la station spatiale. Cependant, le Soyouz n’est pas conçu pour garder les aliments chauffés viables aussi longtemps, d’où la nourriture en conserve, comme l’explique businessinsider.

On ne sait pas combien d’étoiles a reçues Yusaku Maezawa pour la livraison !